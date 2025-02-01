Trump, Putin ile Önemli Adımlar Atmayı Planlıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilerleyen günlerde bir araya gelerek Rusya-Ukrayna Savaşı hakkında 'önemli' adımlar atabileceğini açıkladı.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, "Konuşacağız ve bence belki de önemli bir şey yapacağız. Biz bu savaşı sona erdirmek istiyoruz. Ben başkan olsaydım, bu savaş başlamayacaktı," sözlerine yer verdi.

Putin ile doğrudan bir görüşme gerçekleştirip gerçekleştirmediğine dair bir soruya yanıt veren Trump, bunun hakkında konuşmak istemediğini belirtti.