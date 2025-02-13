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Trump, Putin ile Suudi Arabistan'da Görüşmeyi Planlıyor

Trump, Putin ile Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması için muhtemelen Suudi Arabistan'da görüşeceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 00:52
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 00:52
Trump, Putin ile Suudi Arabistan'da Görüşmeyi Planlıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik önemli bir açıklama yaptı. Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile muhtemelen Suudi Arabistan’da bir araya gelmeyi planladığını belirtti.

Bugün Beyaz Saray'da gerçekleştirilen bir imza töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ayrı ayrı telefonda görüştüğünü ifade etti. Görüşmelerin, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi adına önemli olduğunu vurguladı.

Trump, "Aslında onun (Putin'in) buraya gelmesini bekliyoruz, ben de oraya gideceğim ama muhtemelen Suudi Arabistan'da da bir araya geleceğiz. İlk kez Suudi Arabistan'da buluşacağız ve neler yapabileceğimize bakacağız. Bu savaşı sona erdirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Başkan Trump, hem Putin hem de Zelenskiy'in barış istediğini vurgulayarak, "Ben de barış istiyorum. İnsanların öldürülmesini durdurmak istiyorum." dedi. Bu doğrultuda sıkı bir diplomatik süreç içinde olacaklarına dikkat çekti.

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