DOLAR
36,1 0,02%
EURO
37,64 -0,38%
ALTIN
3.372,07 -0,19%
BITCOIN
3.530.040,14 -0,76%

Trump, Putin ile Suudi Arabistan'da Görüşmeyi Planlıyor

ABD Başkanı Trump, Putin ile savaşın sona erdirilmesi için muhtemelen Suudi Arabistan'da bir araya geleceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 01:40
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 01:40
Trump, Putin ile Suudi Arabistan'da Görüşmeyi Planlıyor

Trump, Putin ile Görüşme Planlarını Açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile muhtemelen Suudi Arabistan'da bir araya geleceğini duyurdu.

Görüşmelerin Ayrıntıları

Beyaz Saray'da düzenlenen bir imza töreninde basın mensuplarına konuşan Trump, Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinin ardından yüz yüze buluşacaklarını belirtti. Trump, "Aslında onun (Putin'in) buraya gelmesini bekliyoruz, ben de oraya gideceğim ama muhtemelen Suudi Arabistan'da da bir araya geleceğiz. İlk kez Suudi Arabistan'da bir araya geleceğiz ve neler yapabileceğimize bakacağız. Bu savaşı sona erdirmek istiyoruz. İlk buluşma olarak muhtemelen Suudi Arabistan'da buluşacağız," ifadelerini kullandı.

Barış Arayışları

Trump, "Devlet Başkanı Putin de Devlet Başkanı Zelenskiy de barış istiyor. Ben de barış istiyorum. İnsanların öldürülmesini durdurmak istiyorum" diyerek barış arayışlarının önemini vurguladı. Ayrıca, Putin'in savaşın sona ermesini istediğini ifade etti.

Ukrayna'nın NATO Üyeliği ile İlgili Değerlendirmeler

ABD Başkanı Trump, Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğinin "uygulanabilir" olmadığını düşündüğünü söyledi. "Uzun zamandır Ukrayna'nın NATO'ya girmeyeceğini söylüyorlar, benim için sorun yok. Onun NATO'ya girmesi uygulanabilir değil," şeklinde konuştu.

Ukrayna'ya 350 milyar dolardan fazla destek verdiklerini kaydeden Trump, bu desteklerin karşılığını almadıklarını belirtti. Ukrayna'ya verecekleri desteklerin karşılığında nadir toprak mineralleri talep edeceklerini ifade eden Trump, Avrupa'nın Ukrayna'ya savunma desteği sağladığını, ancak Joe Biden yönetiminin buna karşılık almadığını vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Merkez Bankası Faiz İndirimleriyle Kredilerde Yeni Dönem Başladı

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa Kestel'de Restoran Yangını: İşletme Kullanılamaz Hale Geldi
2
İtalya Hükümeti, Paragon Solutions ile Sözleşme Feshedilmediğini Açıkladı
3
Karabük'te Otomobil Şarampole Devrildi: 5 Yaralı
4
CHP'li Sarıgül: İliç Komisyonu Raporu Tamamlanmak Üzere
5
Lüleburgaz'da Silahlı Saldırı Güvenlik Kamerasında Kaydedildi
6
Filistin Dışişleri Bakanlığı: İsrail, Batı Şeria'nın Kuzeyinde Göç Zorlaması Yapıyor

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak

Emeklilerin Maaşları Tehlike Altında! 1 Ekim 2008 Dikkat!

Merkez Bankası Faiz İndirimleriyle Kredilerde Yeni Dönem Başladı

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor