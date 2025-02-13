Trump, Putin ile Suudi Arabistan'da Görüşmeyi Planlıyor

Trump, Putin ile Görüşme Planlarını Açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile muhtemelen Suudi Arabistan'da bir araya geleceğini duyurdu.

Görüşmelerin Ayrıntıları

Beyaz Saray'da düzenlenen bir imza töreninde basın mensuplarına konuşan Trump, Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinin ardından yüz yüze buluşacaklarını belirtti. Trump, "Aslında onun (Putin'in) buraya gelmesini bekliyoruz, ben de oraya gideceğim ama muhtemelen Suudi Arabistan'da da bir araya geleceğiz. İlk kez Suudi Arabistan'da bir araya geleceğiz ve neler yapabileceğimize bakacağız. Bu savaşı sona erdirmek istiyoruz. İlk buluşma olarak muhtemelen Suudi Arabistan'da buluşacağız," ifadelerini kullandı.

Barış Arayışları

Trump, "Devlet Başkanı Putin de Devlet Başkanı Zelenskiy de barış istiyor. Ben de barış istiyorum. İnsanların öldürülmesini durdurmak istiyorum" diyerek barış arayışlarının önemini vurguladı. Ayrıca, Putin'in savaşın sona ermesini istediğini ifade etti.

Ukrayna'nın NATO Üyeliği ile İlgili Değerlendirmeler

ABD Başkanı Trump, Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğinin "uygulanabilir" olmadığını düşündüğünü söyledi. "Uzun zamandır Ukrayna'nın NATO'ya girmeyeceğini söylüyorlar, benim için sorun yok. Onun NATO'ya girmesi uygulanabilir değil," şeklinde konuştu.

Ukrayna'ya 350 milyar dolardan fazla destek verdiklerini kaydeden Trump, bu desteklerin karşılığını almadıklarını belirtti. Ukrayna'ya verecekleri desteklerin karşılığında nadir toprak mineralleri talep edeceklerini ifade eden Trump, Avrupa'nın Ukrayna'ya savunma desteği sağladığını, ancak Joe Biden yönetiminin buna karşılık almadığını vurguladı.