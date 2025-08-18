DOLAR
40,88 -0,02%
EURO
47,67 0,04%
ALTIN
4.382,34 -0,04%
BITCOIN
4.756.533,92 -0,07%

Trump: Putin'in Ukrayna'ya Güvenlik Garantilerini Kabulü Kritik Adım

Trump, Putin'in Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantilerini kabul etmesinin barış sürecinde kritik olduğunu söyledi; Beyaz Saray'da Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle görüştü.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 22:43
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 22:43
Trump: Putin'in Ukrayna'ya Güvenlik Garantilerini Kabulü Kritik Adım

Trump: Putin'in Ukrayna'ya Güvenlik Garantilerini Kabulü Kritik Adım

Beyaz Saray görüşmesi ve barış sürecine ilişkin açıklamalar

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna barış sürecine ilişkin değerlendirmelerini Beyaz Saray önünde paylaştı. Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantilerini kabul etmesinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Trump, bugün Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ve Avrupalı liderler ile Beyaz Saray'da bir araya geldiğini, ayrıca bugün Putin ile doğrudan görüştüğünü ve toplantının hemen ardından Putin'i tekrar arayacağını söyledi.

Trump, konuya ilişkin olarak şu ifadeyi kullandı: "Devlet Başkanı Putin'in, Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantilerini kabul etmesi çok önemli bir adımdır, bu kilit noktalardan biridir ve bunu masada değerlendireceğiz."

Toplantıda ayrıca "toprak takası" konusunun ele alınması gerektiğini belirten Trump, gelecekteki saldırıları önleyecek bir anlaşma konusunda iyimser olduğunu söyledi: "Hep birlikte, Ukrayna'ya yönelik gelecekteki herhangi bir saldırıyı engelleyecek bir anlaşmaya varabileceğimiz konusunda iyimserim ve aslında böyle bir saldırı olmayacağını düşünüyorum."

Trump, Zelenskiy ile Putin'in barış için bir çözüm bulacağı hissine sahip olduğunu ve nihai kararın iki liderin mutabakatına bağlı olacağını vurguladı.

Bugünkü görüşmenin olumlu geçmesi halinde Putin ile yeni bir görüşme ayarlayacağını söyleyen Trump, sürecin bir sonraki aşamasıyla ilgili olarak da şunları ifade etti: "Bir sonraki adım üçlü bir toplantı olacak ve bunu halledeceğiz. Ben harika bir sonuç almayı dört gözle bekliyorum."

İLGİLİ HABERLER

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Van'da 6 Saat Süren Ameliyatla Kanserli Tiroit ve Yanlış Yerleşimli Paratiroit Bezinden Kurtuldu
2
Özgür Özel'den Aydın Mitinginde Özlem Çerçioğlu Tepkisi: Seçimi Yenileyelim
3
Küçükçekmece'de Motosikletli Silahlı Saldırı: Bir Kişi Bacağından Yaralandı
4
Meloni: Rusya-Ukrayna Savaşında Barış ve Adalet İçin Birlik Gerek
5
Ankara'da 26 katlı yangın iddianamesi: 13 şüpheliye 15 yıla kadar hapis istemi
6
İstanbul'da 'Daltonlar' Suç Örgütüne İddianame: 105 Şüpheliye Suçlama

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

Aydın ve Kars'ta eski hükümlü ve TMY'lere özel daimi işçi kadrosu açıldı

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri