Trump: Putin'in Ukrayna'ya Güvenlik Garantilerini Kabulü Kritik Adım

Beyaz Saray görüşmesi ve barış sürecine ilişkin açıklamalar

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna barış sürecine ilişkin değerlendirmelerini Beyaz Saray önünde paylaştı. Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantilerini kabul etmesinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Trump, bugün Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ve Avrupalı liderler ile Beyaz Saray'da bir araya geldiğini, ayrıca bugün Putin ile doğrudan görüştüğünü ve toplantının hemen ardından Putin'i tekrar arayacağını söyledi.

Trump, konuya ilişkin olarak şu ifadeyi kullandı: "Devlet Başkanı Putin'in, Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantilerini kabul etmesi çok önemli bir adımdır, bu kilit noktalardan biridir ve bunu masada değerlendireceğiz."

Toplantıda ayrıca "toprak takası" konusunun ele alınması gerektiğini belirten Trump, gelecekteki saldırıları önleyecek bir anlaşma konusunda iyimser olduğunu söyledi: "Hep birlikte, Ukrayna'ya yönelik gelecekteki herhangi bir saldırıyı engelleyecek bir anlaşmaya varabileceğimiz konusunda iyimserim ve aslında böyle bir saldırı olmayacağını düşünüyorum."

Trump, Zelenskiy ile Putin'in barış için bir çözüm bulacağı hissine sahip olduğunu ve nihai kararın iki liderin mutabakatına bağlı olacağını vurguladı.

Bugünkü görüşmenin olumlu geçmesi halinde Putin ile yeni bir görüşme ayarlayacağını söyleyen Trump, sürecin bir sonraki aşamasıyla ilgili olarak da şunları ifade etti: "Bir sonraki adım üçlü bir toplantı olacak ve bunu halledeceğiz. Ben harika bir sonuç almayı dört gözle bekliyorum."