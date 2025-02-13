Trump, Putin ve Şi ile Üçlü Zirveye Açık Olduğunu Belirtti

Trump, Üçlü Zirve İçin İhtimalleri Gündeme Getirdi

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile üçlü zirveye açık olduğunu ifade etti. Trump, bu zirvenin ancak ortamın sakinleşmesi durumunda gerçekleşebileceğini belirtti.

Askere Bütçelerin Yüzde 50 İndirilmesi Önerisi

Oval Ofis'te yapılan imza töreninde konuşan Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı’nı sona erdirmek için önemli adımlar attığını ve Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini kaydetti. Trump, "Ortam biraz sakinleştiğinde bunu görebiliyorum. Her şeyi yoluna koyduğumuzda, ilk görüşmelerimden birini Çin Devlet Başkanı Şi ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapmak istiyorum" dedi. Ayrıca, askeri bütçelerin yarıya indirilmesini önermeyi hedeflediğini dile getirdi.