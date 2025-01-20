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Trump Resmen ABD'nin 47. Başkanı Oldu: Yemin Töreni Gerçekleşti

Donald Trump, Kongre'de düzenlenen törenle yemin ederek ABD'nin 47. Başkanı oldu ve ikinci dönemine başladı.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 20:13
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 20:13
Trump Resmen ABD'nin 47. Başkanı Oldu: Yemin Töreni Gerçekleşti

Donald Trump Yemin Ederek Görevine Başladı

Donald Trump, 4 yıllık aranın ardından bugün Kongre'de düzenlenen bir törenle resmen ABD'nin 47. Başkanı oldu. 2016-2020 yıllarındaki başkanlık döneminin ardından, 5 Kasım 2024'teki başkanlık seçimlerinde Demokrat rakibi Kamala Harris'i geride bırakarak zafer kazanarak Beyaz Saray'a geri döndü.

Törende Dikkat Çeken Anlar

Trump, ABD Yüksek Mahkemesi Başkanı Yargıç John Roberts tarafından yönetilen törenle yemin etti. Dua ile başlayan etkinlikte, Trump'ın eşi Melania Trump'ın tuttuğu İncil'e yemin ederken el basmaması dikkat çekti.

Trump, yemin ederken şu ifadeleri kullandı: "Ben, Donald J. Trump, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı görevini sadakatle yerine getireceğime ve Amerika Birleşik Devletleri Anayasasını tüm gücümle muhafaza edeceğime, koruyacağıma ve savunacağıma yemin ederim."

Eski Başkanlar da Törende Yer Aldı

Soğuk hava nedeniyle Trump'ın talimatıyla Kongre binasında gerçekleşen yemin törenine, Joe Biden dahil olmak üzere eski başkanlar Barack Obama, George W. Bush ve Bills Clinton da katıldı.

JD Vance Başkan Yardımcısı Oldu

Trump'ın yemin etmesinin hemen ardından, kürsüye çıkan JD Vance de yemin ederek resmen ABD Başkan Yardımcısı oldu.

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