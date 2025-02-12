Trump, Rusya'nın ABD Vatandaşını Serbest Bırakmasından Memnun

Trump'tan Rusya'ya Övgü

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya tarafından serbest bırakılan Marc Fogel isimli bir ABD vatandaşının durumunun kendisini çok memnun ettiğini ifade etti. Trump, bu gelişmenin, iki ülke arasındaki ilişkilerde pozitif bir dönemin başlangıcını temsil etmesini umduğunu dile getirdi.

Savaşın Sona Ermesi Umudu

Oval Ofis'te basın mensuplarına konuşan Trump, bu tür adımların savaşı sona erdirebileceğini belirterek, "Umarım bu, savaşı sona erdirebileceğimiz ve milyonlarca insanın öldürülmesini durdurabileceğimiz bir ilişkinin başlangıcı olur," dedi. Trump, iki taraf arasında yaklaşık 1,5 milyon askerin hayatını kaybettiğini vurgulayarak, bu can kayıplarının durması gerektiğini vurguladı.

Beyaz Saray'dan Açıklama

Beyaz Saray, Rusya'nın 2021 yılından beri tutuklu bulunan Fogel'i "iyi niyet göstergesi" olarak serbest bıraktığını duyurdu. Trump, Fogel'in yerel saatle bu akşam Beyaz Saray'da olacağını da belirtti.

Sonuç olarak, Trump, savaşın sona ermesi konusunda kararlılığını yineleyerek, öncelikle can kaybı açısından endişelerini dile getirdi ve bu durumun bir an önce son bulması gerektiğini söyledi.