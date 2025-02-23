Trump: Rusya-Ukrayna Savaşı Bitmeli

Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi gerektiğini vurguladı. Ukrayna’dan ABD'nin isteklerini sıraladı.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 02:26
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 02:26
Trump: Rusya-Ukrayna Savaşı Bitmeli

Trump'ın Değerlendirmesi: 'Savaş Bitmeli'

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Washington'da düzenlenen Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı (CPAC) 2025'te konuşan Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin ardından, savaşın sona ermesi gerektiğini belirtti.

Kiev Yönetimine Yönelik İstekler

Trump, konuşmasında, ABD'nin Ukrayna için yaklaşık 350 milyar dolar harcadığını ifade ederek, mevcut durumu 'korkunç bir durum' olarak nitelendirdi. Ayrıca, Kiev yönetiminden ABD'nin ihtiyaçlarını sıraladı; 'Kıymetli mineralleri ve petrol istiyoruz, bulabildiğimiz her şeyi.' dedi.

Medya Eleştirisi

Trump, CPAC etkinliğinde bazı medyayı da hedef aldı. MSNBC'yi 'Demokrasi için bir tehdit' olarak tanımlarken, CNN için 'zavallı' ifadesini kullandı. New York Times ve Washington Post'un ise artık kimse tarafından okunmadığını iddia etti.

USAID ve Spor Eleştirileri

Ayrıca, ABD'nin dış yardımlarını koordine eden USAID kurumunu 'sol eğilimli dolandırıcılar' tarafından yönetildiğini öne sürdü ve bu kurumun kapandığını belirtti. Cinsiyet değiştirenlerin kadınlarla spor müsabakalarına katılmasını da 'hoş olmadığını' dile getirdi.

Trump, 2016'dan beri her yıl katıldığı CPAC konferansında, eski başkan Joe Biden'ı eleştirirken, son seçimlerde Demokrat rakiplerine karşı kazandığı üstünlüğü de hatırlattı.

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