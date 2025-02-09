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Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı için Somut Planı Olduğunu Duyurdu

Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı’nı sona erdirmek için somut planı olduğunu ve Putin ile görüştüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 11:27
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 11:27
Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı için Somut Planı Olduğunu Duyurdu

Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı için Somut Planı Olduğunu Duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için "somut planı" olduğunu duyurarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bu konu üzerine telefonda görüştüğünü belirtti.

Putin ile İlişkisinin Gücüne Dikkat Çekti

Trump, The New York Post'a verdiği röportajda, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmek için gerekli adımları attığını kaydetti. Putin ile kaç kez telefonda görüştüğünü açıklayamayan Trump, 2022'de başkan olsaydı bu savaşın başlamayacağına dair inancını yineledi.

Joe Biden'a Eleştiriler

Trump ayrıca, Putin ile her zaman iyi bir ilişkisinin olduğunu belirterek, eski Başkan Joe Biden"ülke için utanç kaynağı" olarak tanımladı.

İran ile Olası Anlaşma Mesajı

İran konusuna da değinen Trump, "İran ile nükleersizlik konusunda bir anlaşma yapmak isterim. Bunu, orayı bombalamaya tercih ederim." şeklinde konuştu. Trump, görüşmeler hakkında detay vermekten kaçınarak, "Onlara söyleyeceğimi size söylemek istemiyorum." ifadesini kullandı.

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