Trump, Sağlık Bakanlığı İçin Robert F. Kennedy Jr. Adaylığını Duyurdu

Trump, Sağlık Bakanlığı İçin Robert F. Kennedy Jr.'ı Aday Gösterdi

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Sağlık Bakanlığı’na, aşı karşıtı olarak bilinen Robert F. Kennedy Jr.'ı aday gösterdiğini duyurdu. Trump, yeni dönemde oluşturacağı kabine ile ilgili atamalarını açıklamaya devam ediyor.

Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, "Robert F. Kennedy Jr.'ı ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı (HHS) olarak duyurmaktan heyecan duyuyorum." ifadesini kullandı.

Amerikalılar üzerinde uzun zamandır sağlık alanında "aldatma, yanlış bilgilendirme ve dezenformasyon" yapan endüstriyel gıda ve ilaç şirketlerinin etkisi olduğuna dikkat çeken Trump, Kennedy'nin bu sorunları çözme yeteneğine inandığını belirtti.

Trump, "HHS, bu ülkedeki ezici sağlık krizine katkıda bulunan zararlı kimyasallardan, kirleticilerden, böcek ilaçlarından, ilaç ürünlerinden ve gıda katkı maddelerinden korunmada büyük bir rol oynamalıdır." ifadelerini kullandı.

Senato tarafından onaylanması halinde Kennedy, yeni dönemde Sağlık Bakanı olarak görevine başlayacak. Eski Demokrat Kennedy, bu yılki başkanlık yarışına bağımsız olarak katılmış ve sonrasında Trump lehine adaylıktan çekildiğini açıklamıştı.

Trump'ın mitinglerinde sıkça görünen ve büyük alkışlar alan Kennedy, aynı zamanda bir avukat olarak büyük pestisit ve ilaç şirketlerine karşı açtığı davalarla, Kovid-19 aşılarına karşı şüpheci yaklaşımı ve gıda sağlığıyla ilgili düzenlemelerdeki çabalarıyla tanınmaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.