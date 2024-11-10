Trump, Salıncak Eyaletlerde Eşsiz Başarıya İmza Attı

5 Kasım 2023'te gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde, Cumhuriyetçi Donald Trump, salıncak eyaletler olarak bilinen North Carolina, Georgia, Pensilvanya, Wisconsin, Michigan, Arizona ve Nevada'da rakiplerine karşı büyük bir üstünlük sağladı. Trump, bu başarıyla tüm salıncak eyaletleri kazanan ender liderlerden biri oldu.

Associated Press'in (AP) yayımladığı resmi olmayan verilere göre, bu kritik eyaletlerden toplam 93 delege toplayan Trump, seçimde öne çıkmayı başardı. Salıncak eyaletler, ABD'nin seçim süreçlerinde kritik bir role sahip olmakta ve politikaların belirlenmesinde büyük etki göstermektedir.

Geçmişte, Franklin D. Roosevelt, 1936 yılında Vermont ve Maine hariç olmak üzere tüm eyaletlerde rakibi Alf Landon’a karşı üstünlük sağlayarak bu başarıyı elde etmişti. Roosevelt'in ardından, benzer bir başarıya imza atan diğer liderler arasında Richard Nixon, Ronald Reagan ve Barack Obama da bulunmaktadır.

Trump, rakibi Kamala Harris ile arasındaki oy farkını yaklaşık 5 milyon olarak belirleyerek toplam 72 milyon 600 bin oy aldı. Harris ise yaklaşık 67 milyon 950 bin oyda kaldı. 2020 seçimlerinde Biden’a karşı yaklaşık 7 milyon oy farkı ile kaybeden Trump, 2016 seçimlerinde de Hillary Clinton'a karşı benzer bir durumu yaşamıştı.

Seçimlerde, Trump'ın başarısı sadece sayısal verilere dayanmamakta; aynı zamanda son 20 yıl içinde rakibine oy oranı bakımından üstünlük sağlayan tek Cumhuriyetçi aday olma unvanını da kazanmasının yanı sıra, salıncak eyaletler stratejisinde de önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir.

ABD başkanlık seçimlerinde, salıncak eyaletlerin önemi büyüktür. Her eyaletin Seçiciler Kurulu'nda belirli bir delege sayısı bulunmaktadır ve bu sayıya ulaşan aday, başkanlık için gerekli olan oy çoğunluğunu elde etmektedir. 2024 seçiminde, Pensilvanya 19, Georgia 16, Arizona 11, Nevada 6, Michigan 15, North Carolina 16 ve Wisconsin 10 delegeye sahiptir.

Resmi olmayan verilere göre, Trump tüm seçimlerde 50 eyaletten 31'ini kazanarak 312 delegeyle öne çıkarken, Harris'in delege sayısı 226'da kaldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.