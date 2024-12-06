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Trump, Savunma Bakanlığı Adayı Pete Hegseth'e Desteğini Yeniden Açıkladı

Donald Trump, Savunma Bakanlığı adaylığı için Pete Hegseth'e desteğini sürdürdüğünü duyurdu, eleştiriler gündemde.

Yayın Tarihi: 06.12.2024 21:57
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 21:57
Trump, Savunma Bakanlığı Adayı Pete Hegseth'e Desteğini Yeniden Açıkladı

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığına aday olarak gösterdiği ve hakkında çeşitli suçlamaların yer aldığı Pete Hegseth'e olan desteğinin devam ettiğini duyurdu.

Trump, Truth Social platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Hegseth’in adaylık sürecinin olumlu ilerlediğini ifade etti. Başkan, "Pete Hegseth çok iyi gidiyor, kendisine olan destek güçlü ve derin, yalan haberlerin sizi inandırmaya çalıştığından daha fazla. Harika ve yüksek enerjili bir Savunma Bakanı olacak" dedi.

Bu açıklama, Hegseth’in yerine Florida Valisi Ron DeSantis’in aday gösterileceği yönündeki iddiaların doğru olmadığına işaret ederken, ABD medyasına konuşan analistler, Trump'ın hala bu konu hakkında kararını değiştirebileceği konusunda temkinli olduklarını belirtti.

Hegseth Hakkındaki Eleştiriler

Hegseth, cinsel saldırı iddiaları ve Müslümanlarla ilgili ifadeleri nedeniyle ciddi eleştirilere maruz kalıyor. Cinsel taciz iddiaları ilk olarak Kasım ayında gündeme geldi ve Hegseth, olayı "rızaya dayalı" olarak nitelendirerek yalanladı.

Mahkeme kayıtları, Hegseth'in 2017 yılındaki tartışmalı suçlamalar sırasında, 3 çocuğunun bulunduğu ikinci eşiyle boşanma sürecinde olduğunu, bunun nedeninin ise mevcut eşinin de çocuğunun ortaya çıkması olduğu ifade edildi. Ayrıca, Hegseth'in ilk evliliğinin 2009 yılında "sadakatsizlik" nedeniyle sona erdiği bildirildi.

Hegseth’in 2015 yılında bir gaziler grubunun etkinliğinde sarhoşken "Tüm Müslümanları öldürün" şeklinde bağırdığı iddiaları da gündemde yer almakta.

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