Trump, Savunma Bakanlığı için Pete Hegseth'i Aday Gösterdi

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığına eski asker ve televizyon yorumcusu Pete Hegseth'i aday göstereceğini duyurdu. 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinin ardından 20 Ocak 2025'te göreve başlayacak olan Trump, kabinesindeki kritik pozisyonları birer birer açıklamaya devam ediyor.

Trump, Truth Social sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, kabinedeki önemli bir görev için Hegseth'in ismini öne çıkardı. Hegseth, Amerikan ordusunun çeşitli birimlerinde görev yaptı ve hem Irak hem de Afganistan'da savaş deneyimi bulunuyor. İki kez bronz madalya kazanan Hegseth, ayrıca gazilerle ilgili etkinlikler düzenlemesiyle de tanınmakta.

Fox News kanalında yorumculuk yapan Hegseth, Trump'ın bu atamasıyla birlikte kamuoyunun dikkatini çekti. Hegseth, Trump'ın göreve başlamasıyla birlikte Senato onayını alarak, Savunma Bakanlığı görevine başlayabilir.

İç Güvenlik Bakanlığına Kristi Noem Aday Gösterildi

Trump, ayrıca İç Güvenlik Bakanlığı için South Dakota Valisi Kristi Noem'i aday gösterdi. Bu bakanlığın bünyesinde Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi (CBP), Göç ve Gümrük Muhafaza İdaresi (ICE), Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA) ve Gizli Servis gibi önemli kuruluşlar yer almakta.

Noem'in bu göreve atanması, Trump'ın göçmen politikalarını uygulama konusundaki kararlılığını gösterdiği düşünüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.