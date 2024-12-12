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Trump, Şi Cinping'i Yemin Törenine Davet Etti

Trump, 20 Ocak 2025'teki yemin törenine Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i davet etti. Şi'nin daveti kabul edip etmediği ise henüz belirsiz.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 11:13
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 11:13
Trump, Şi Cinping'i Yemin Törenine Davet Etti

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, başkanlık görevini devralacağı 20 Ocak 2025 tarihindeki yemin törenine, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i davet etti.

CBS News'un haberine göre, bu davet, Trump'ın Çin mallarına yönelik gümrük vergilerini arttırma tehdidinden sadece günler sonra geldi. Ayrıca, TikTok üzerindeki düzenlemelerin yürürlüğe gireceği 19 Ocak 2025 tarihi yaklaşırken, Trump'ın böyle bir adım atması dikkat çekti.

Trump'ın davet ettiği Şi Cinping'in, bu teklifi kabul edip etmeyeceğine dair henüz bir açıklama yapılmadı. Ayrıca, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın da törende bulunması için davet edildiği ve Orban’ın katılımını değerlendirildiği belirtildi.

Beyaz Saray Sözcüsü olacak Karoline Leavitt, yaptığı açıklamada, "Dünya liderleri Başkan Trump ile görüşmek için sıraya giriyor çünkü yakında iktidara geçeceğini ve tüm dünyada Amerikan gücüyle, barışı yeniden sağlayacağını biliyorlar." ifadelerini kullandı.

Çoğunlukla büyükelçi ve diplomatların davet edildiği bu yemin törenine daha önce başka bir yabancı liderin katılmadığı kaydedilmiştir. Biden, Trump'ın ofisi devralmasından bir gün önce TikTok'u yasaklayabilir. Biden yönetimi, TikTok'la olan ilişkilerin sona ermesi için 19 Ocak 2025 tarihini öngördü. Aksi takdirde, uygulama ABD'de yasaklanacak.

Donald Trump, seçim kampanyası boyunca, görevi devralacağı günden bir gün önce yürürlüğe girecek yasaya karşı çıkmıştı.

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