Trump, 'Silk Road' Kurucusu Ulbricht'i Affetti

Trump, Hapis Cezasına Çarptırılan Ulbricht'i Affetti

ABD Başkanı Donald Trump, internet üzerinden uyuşturucu ve yasa dışı ürünler satışıyla bilinen Silk Road (İpek Yolu) isimli web sitesinin kurucusu Ross Ulbricht'i affetti. Ulbricht, 2015 yılında ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Affın Duyurulması

Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı paylaşımda, Ulbricht'in affını imzaladığını belirtti. "Tam ve koşulsuz bir af imzalamaktan memnuniyet duyuyorum." diye ifade etti. Trump, Ulbricht'in cezasını ise "gülünç" olarak nitelendirdi.

Ulbricht’in Suçları ve Duruşması

Dread Pirate Roberts takma adıyla tanınan Ulbricht, 2011 yılında Silk Road'u kurdu. 2015 yılında, uyuşturucu ve diğer yasa dışı maddeleri internet üzerinden satmak da dahil olmak üzere 7 farklı suçtan mahkum oldu.

Trump'ın Af Politikası

Trump, görevinin ilk gününde 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınına karışmış yaklaşık 1600 kişi için de af çıkarmıştı. Bu durum, Trump'ın af politikasının tartışma yaratmasına neden olmuştu.