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Trump, Sınır Güvenliği İçin Thomas Homan'ı Atadı

Donald Trump, eski ICE yöneticisi Thomas Homan'ı sınır güvenliğinden sorumlu atadığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 14:11
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 14:11
Trump, Sınır Güvenliği İçin Thomas Homan'ı Atadı

Trump, Homan'ı Sınır Güvenliği Görevine Getirdi

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, Göç ve Gümrük Muhafaza İdaresinin (ICE) eski yönetici vekili Thomas Homan'ın, sınır güvenliği ve sınır dışı etme işlemlerinden sorumlu olacağını açıkladı.

Trump, sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı paylaşımda, "Eski ICE Direktörü ve sınır kontrolü konusunda kararlı Tom Homan'ın Trump yönetimine katılarak ülkemizin sınırlarından sorumlu olacağını duyurmaktan memnuniyet duyarım" ifadelerini kullandı.

Homan'ın kontrol alanlarının güney ve kuzey sınırının yanı sıra tüm deniz ve havacılık güvenliğini kapsayacağını belirten Trump, yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilme işlemlerinden de sorumlu olacağını bildirdi.

Ekim ayı sonunda CBS News kanalının 60 Minutes programına mülakat veren Homan, Trump'ın yasa dışı göçmenleri aileleriyle birlikte toplu sınır dışı etme planlarına katıldığını aktararak, "Aileler, birlikte sınır dışı edilebilir" demişti.

5 Kasım'da gerçekleşen başkanlık seçimlerinde ABD'nin 47. Başkanı olmaya hak kazanan Trump, seçim kampanyası süresince Joe Biden yönetimine “düzensiz göçmen akını” konusunda eleştirilerde bulunmuştu.

Trump, yaptığı mitinglerde sık sık, "Bizim zamanımızda sınırlarımız tarihin en güvenli sınırıydı. Şimdi, katillerin, teröristlerin akın ettiği en güvensiz sınır haline geldi" şeklinde konuşarak, düzensiz göçmenler konusunda sert önlemler alacağını vurgulamıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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