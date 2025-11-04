Trump: SNAP Yardımları "Radikal Sol Demokratlar Hükümeti Açtığında Verilecek"

Başkan Trump, hükümet kapanması sürecinde gıda yardımlarının sürdürülemeyeceğini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, hükümetin 35 gündür kapalı olmasından Demokratları sorumlu tutarak, ülkedeki milyonlarca düşük gelirlinin faydalandığı Ek Beslenme Yardım Programı (SNAP)'a hükümet açılmadığı sürece devam etmeyeceklerini söyledi.

Trump, duruma ilişkin olarak şu ifadeyi kullandı: "Sahtekar Joe Biden’ın felaketle sonuçlanan görev süresi boyunca milyarlarca dolar artan SNAP yardımları, radikal sol Demokratlar hükümeti açtığında verilecek, ki bunu kolayca yapabilirler, daha önce değil".

Başkan Trump, ayrıca SNAP yardımlarının eski Başkan Joe Biden döneminde ihtiyaç sahipleri yerine isteyen herkese gelişigüzel dağıtıldığını öne sürdü.

