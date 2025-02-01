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Trump, Somali'de DEAŞ Üyesini Öldürdüklerini Duyurdu

ABD Başkanı Trump, Somali'de DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda üst düzey terörist üyesinin öldürüldüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 20:48
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 20:48
Trump, Somali'de DEAŞ Üyesini Öldürdüklerini Duyurdu

Trump, DEAŞ Üyesinin Ölümünü Açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Somali'de terör örgütü DEAŞ'ın saldırı planlarını yürüten üst düzey bir üyenin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Operasyon Detayları

Trump, konuyla ilgili olarak X sosyal medya platformunda bir paylaşım yaptı. Paylaşımında, söz konusu terörist üyesinin bir mağarada saklandığını ve ABD ile müttefiklerine tehditler savurduğunu belirtti. Operasyonun, Trump'ın talimatıyla bu sabah gerçekleştirilen nokta atışı hava saldırısıyla düzenlendiği ifade edildi.

Hedefin Takibi ve Sonuçları

Trump, operasyon sonucunda üst düzey terörist ile birlikte başka teröristlerin de öldürüldüğünü ve bu saldırıda sivillere hiçbir zarar verilmediği bilgisini paylaştı. "Ordumuz yıllardır bu DEAŞ saldırı planlayıcısını takip ediyor. Ancak Biden ve dostları hiçbir zaman yeteri kadar hızlı davranıp işi bitiremedi. Ama ben yaptım," ifadelerini kullandı.

Güvenlik Mesajı

Bu operasyonun, DEAŞ ve Amerikalılara yönelik tehditler savuranlara önemli bir mesaj verdiğini vurgulayan Trump, "Sizi buluruz ve sizi öldürürüz," diyerek güvenlik kararlılıklarını yineledi.

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