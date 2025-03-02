Trump: Şubat Ayında Düzensiz Göçmen Sayısı Tarihin En Düşük Seviyesi

ABD Başkanı Donald Trump, ülkeye girmeye çalışan düzensiz göçmenlerin şubat ayında tarihinin en düşük seviyesinde olduğunu duyurarak, toplamda 8,326 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Trump, Truth Social sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, düzensiz göçmen politikası hakkında şu bilgileri paylaştı: "Ofisteki ilk ayım olan şubatta ülkemize girmeye çalışan yasa dışı göçmen sayısı açık ara farkla en düşük seviyedeydi. ABD-Meksika sınırında sınır devriyeleri tarafından gözaltına alınan yasa dışı göçmen sayısı yalnızca 8,326'ydı."

Başkan Trump, gözaltına alınan düzensiz göçmenlerin büyük çoğunluğunun ülkeden gönderildiğini, gerekli durumlarda bazılarının ise yargılandığını ifade etti. Ayrıca, "Bu, çok az kişinin geldiği anlamına geliyor. Ülkemizin işgali sona erdi." şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Buna ek olarak, Trump, Joe Biden döneminde bir ayda 300 bin düzensiz göçmenin ülkeye girdiğini vurgulayarak kendi politikalarının sınırı tüm düzensiz göçmenlere kapattığını açıkladı. "ABD'ye yasa dışı girmeye çalışan herkes ciddi cezalar alacak ve derhal sınır dışı edilecek." ifadeleriyle konunun ciddiyetine dikkat çekti.