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Trump, Suikast Girişimi ile İlgili FBI'a İfade Verecek

Donald Trump, 13 Temmuz'da yaşanan suikast girişimi hakkında FBI'a ifade vermeyi kabul etti.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 19:08
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 19:08
Trump, Suikast Girişimi ile İlgili FBI'a İfade Verecek

Trump, FBI'a İfade Verme Kararı Aldı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz'da meydana gelen suikast girişimi ile ilgili olarak FBI'a ifade vermeyi kabul etti.

FBI'ın Açıklamaları

Pittsburgh'daki FBI saha ofisinin sorumlu özel ajanı Kevin Rojek, Trump'ın vereceği ifadenin, soruşturma kapsamında suçun mağdurlarıyla yapılan standart bir görüşme olduğunu açıkladı.

Associated Press (AP) haber ajansına bilgi veren Rojek, "Gözlemlediği olaylara dair onun bakış açısını öğrenmek istiyoruz," ifadesini kullandı.

Suikast Girişimi Detayları

Rojek, Trump'ın ifadesinin kesin zamanını ve yerini açıklamazken, 20 yaşındaki zanlı Thomas Matthew Crooks hakkında yeni bilgiler sundu. Rojek, Crooks'un toplu silahlı saldırılara olan ilgisini gösteren çeşitli aramalar yaptığını bildirdi. Ayrıca, Crooks'un sosyal çevresinin ailesi ve yalnız bireylerden oluştuğunu vurguladı.

FBI, yapılan yüzlerce görüşmeye rağmen silahlı saldırının nedenleri hakkında kesin bir sonuca ulaşamadıklarını belirtti.

Saldırının Gerçekleştiği An

Eski Başkan Trump, Pennsylvania'nın Butler bölgesindeki seçim mitinginde kürsüde konuştuğu sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda bir kişi hayatını kaybederken, iki kişi de yaralanmıştı. ABD Gizli Servisi, saldırganın etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

FBI, saldırıyı bir suikast girişimi olarak nitelendirerek, olay yerinde ölü bulunan kişinin Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı.

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