Trump, Suikast Girişiminin Ardından Miting Yapacak

Trump'tan Yeniden Miting Müjdesi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz tarihinde suikast girişimine maruz kaldığı Pensilvanya'nın Butler bölgesinde bir yeniden seçim mitingi gerçekleştireceğini duyurdu.

Truth Social Paylaşımı

Trump, Truth Social platformundan yaptığı paylaşımla, "Büyük ve güzel bir miting için Pensilvanya’daki Butler’a geri döneceğim," dedi. Mitingin, suikast girişiminde hayatını kaybeden itfaiyeci Corey Comperatore ve yaralanan diğer 'vatanseverleri' onurlandırmak amacıyla yapılacağını açıkladı, ancak kesin tarih hakkında bilgi vermedi.

Paylaşımındaki Detaylar

Trump, sözlerine şu ifadeleri ekledi: "Savaş, savaş, savaş! Detaylar için beklemede kalın." Mitingin duyurulmasının ardından, binlerce destekçi sabırsızlıkla beklemeye başladı.

Suikast Girişimi Detayları

Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'daki mitinginde kürsüde konuşma yaparken bir silahlı saldırıya uğradı ve sağ kulağından yaralandı. Bu üzücü saldırıda, mitinge katılan bir kişi hayatını kaybetti ve iki kişi de yaralandı. Olayın ardından ABD Gizli Servisi, saldırganın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

FBI İncelemesi

FBI, bu saldırıyı suikast girişimi olarak tanımladı ve soruşturmalar sonucunda olay yerinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıkladı.