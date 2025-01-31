Trump, Suriye Hakkında Açıklama Yaptı: "Karar Vereceğiz"

Trump, Suriye Üzerine Açıklamalarda Bulundu

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir imza töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Suriye'deki durumu değerlendirirken, ABD'nin Suriye'de bir müdahalesinin olmadığını vurguladı. "Suriye kendi derdinde. Orada zaten yeterince karışıklık var. Bizim oraya karışmamıza gerek yok," dedi.

Medya Sorularına Cevap Verdi

İsrail medyasında çıkan ABD'nin Suriye'deki askerlerini çekeceğine dair haberler üzerine gelen bir soruda, Trump, "Bunu kimin söylediğini bilmiyorum ama Suriye konusunda bir karar vereceğiz" ifadesini kullandı.