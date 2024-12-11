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Trump: Suriye Kendi Başlarının Çaresine Bakmalı

Donald Trump, Suriye'nin durumu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 'Biz karışmayacağız' dedi.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 20:00
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 20:00
Trump: Suriye Kendi Başlarının Çaresine Bakmalı

Trump: 'Suriye Kendi Başlarının Çaresine Bakmak Zorunda'

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, Beşşar Esed rejiminin çöküşüyle ilgili olarak, Suriye'nin kendi iç sorunlarına odaklanmasının gerektiğini söyledi. Paris Match dergisine verdiği röportajda, "Kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar çünkü biz karışmayacağız. Fransa da karışmayacak." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Krizler ve Öncelikler

Trump, 7 Aralık'ta Paris’teki Notre Dame Katedrali'nin açılışı için yaptığı ziyarette, uluslararası krizler ve Orta Doğu’daki durum hakkında değerlendirmelerde bulundu. "Önceliğimiz, Rusya ile Ukrayna sorununun çözümüdür." diyerek, bu iki ülkenin yaşadığı insan kayıplarına dikkat çekti.

Trump, "Dünyada çok fazla kriz var. Geçtiğimiz günlerde Suriye’den haberler aldık. Orta Doğu yönetimi, Ukrayna ve Rusya'ya kıyasla daha az zor bir durum.” şeklinde konuştu.

Suriye'deki Gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmaların yoğunlaştığı bildirildi. Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi büyük şehirlerde üstünlük elde ettiler. 7 Aralık'da başkent Şam'a girmeye başlayan gruplar, halkın desteğiyle rejim kontrolünü kaybetti.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmak zorunda kaldı. Ayrıca, Suriye Milli Ordusu tarafından başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında, Tel Rıfat ilçesi PKK/YPG terör örgütünden kurtarıldı ve bu bölge büyük ölçüde temizlendi.

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