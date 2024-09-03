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Trump'tan 2020 Seçim Müdahalesi Açıklamaları

Donald Trump, 2020 seçimlerine müdahale iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 03.09.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 11:00
Trump'tan 2020 Seçim Müdahalesi Açıklamaları

Trump, 2020 Seçim Müdahalesi Hakkında Konuştu

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 5 Kasım 2023’te gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi aday olarak, 2020 yılı seçimlerine müdahale etme konusunda "her türlü hakka" sahip olduğunu belirtti.

Fox News Mülakatı

Fox News'a verdiği mülakatta Trump, 2020 başkanlık seçimine yönelik çeşitli değerlendirmeler yaptı. Trump, "Her türlü hakka sahip olduğunuz bir seçimde müdahale ettiğiniz için suçlanıyorsunuz ve anketlerde oy oranınızın yükseldiğini kim görmüş?" sözleriyle durumu açıkça dile getirdi.

Suçlamalar ve Anket Sonuçları

Trump, suçlamalar karşısında anketlerdeki oy oranının düşmesi beklenirken, kendi durumunda bunun tam tersi bir gelişme yaşandığını ifade etti. 1 Ağustos 2023’te Washington DC Bölge Mahkemesi’ne sunulan iddianamede, Trump’a 2020 başkanlık seçimlerine müdahale etmekten dolayı suçlamalar yöneltildi.

Hukuki Süreç ve Dokunulmazlık Kararı

2020 seçim sonuçlarını kendi lehine değiştirmeye yönelik girişimlerle ilgili yapılan "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmalarında Trump’a dört ana suçlama yöneltildi. Bu suçlamalar arasında "ABD'yi yanıltmak için komplo kurma" ve "seçmenlerin anayasal haklarını kullanmalarını engellemek için komplo kurma" gibi ciddi maddeler yer alıyordu.

Ayrıca, ABD Yüksek Mahkemesi, Trump’ın 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü ve 2020 seçimlerine müdahale iddialarıyla ilgili bazı konularda dokunulmazlığının bulunduğuna hükmetti. Mahkeme, Trump’ın resmi eylemleri nedeniyle kovuşturmaya karşı korunma hakkı olduğunu, ancak bu korumanın özel davranışları için geçerli olmadığını belirtti.

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