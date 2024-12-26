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Trump'tan Alaycı Noel Mesajı: 'Panama Kanalı'nı Çinli Askerler Yönetiyor'

Trump, alaycı Noel mesajında Panama Kanalı'nın Çinli askerler tarafından yönetildiğini savunarak gündem yarattı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 07:28
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 07:28
Trump'tan Alaycı Noel Mesajı: 'Panama Kanalı'nı Çinli Askerler Yönetiyor'

Trump'tan Tartışmalı Açıklama

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Noel mesajında Panama Kanalı ile ilgili dikkat çekici bir açıklamada bulundu. "Panama Kanalı'nı Çinli askerler yönetiyor" diyen Trump, bu ifadeyle tartışma yarattı.

Truth Social Üzerinden Mesaj Paylaştı

Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformunda paylaştığı bu mesajında, "Herkese, özellikle de Panama Kanalı’nı severek ama yasa dışı bir şekilde işleten Çin’in harika askerlerine mutlu Noeller" şeklinde ifadeler kullandı. Kendisine göre, Amerika'nın 110 yıl önce Panama Kanalı'nın inşası sırasında 38 bin insan hayatını kaybetmişti ve her yıl kanala onarım için milyarlarca dolar harcarken, bu konuda söz hakkının olmaması endişe verici.

Değişim Zamanı

Trump, Panama Kanalı ile ilgili söz hakkını geri almanın zamanının geldiğini savundu. Bununla birlikte, Trump'ın önceki açıklamalarına atıfta bulunarak, Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olması gerektiğini tekrarladı ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau için "vali" ifadesini kullandı.

Panama'dan Tepkiler

Trump'ın sözlerine Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino ve birçok Panama vatandaşı, sokaklara inerek tepki gösterdi. Bu durum, uluslararası ilişkilerde yeni bir gündem oluşturdu.

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