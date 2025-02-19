Trump'tan AP'ye Sert Uyarı: 'Amerika Körfezi' Demedikçe Oval Ofis'e Giremeyecekler

Trump'tan AP'ye Teyit Etme Talebi

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika Körfezi'nin adının "Amerika Körfezi" olarak değiştirilmesi talimatını vermesinin ardından, Associated Press'in (AP) bu konuda değişiklik yapmadığını belirterek, Oval Ofis'e giremeyeceklerini açıkladı.

Florida'daki Basın Toplantısı

Trump, Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde düzenlediği basın toplantısında, AP'nin eski isim kullanımına ısrarla devam etmesini eleştirdi. "Ne yaptıklarını bilmiyorum ama sadece bunun Amerika Körfezi olduğunu kabul edene kadar onların dışarıda kalacağını söylüyorum" dedi.

AP'nin Karşılığı

Trump, AP'nin tutumunun "saçma" olduğunu ifade ederek, "Bize iyilik yapmıyorlar ve sanırım ben de onlara iyilik yapmayacağım. Hayat böyle işliyor" şeklinde konuştu. AP ise, Trump'ın basın özgürlüğüyle ilgili temel ilkeyi ihlal ettiğini savunarak Beyaz Saray'ı eleştirdi.

Amerika Körfezi Tartışması

AP, Trump’ın Meksika Körfezi’ni Amerika Körfezi olarak adlandırma talimatına itiraz ederek, bu değişikliğin yalnızca ABD için geçerli olduğunu, ancak Meksika veya diğer uluslararası kuruluşlar için geçerli olmadığını bildirmişti. Trump, 20 Ocak tarihinde Beyaz Saray'da imzaladığı kararnamede, "Başkan Trump, hükümete sağduyu getiriyor ve Amerikan medeniyetinin temellerini yeniliyor" ifadesini kullanmıştı.