Trump'tan Avrupa Birliği'ne Yeni Tarife Uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ve Meksika ile birlikte Avrupa Birliği'ne de tarife uygulanacağı mesajını verdi. Maryland eyaletindeki Joint Base Andrews Hava Üssü'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği çizgiyi aştı" ifadelerini kullandı.

Trump, Meksika ve Kanada'ya uyguladığı gümrük vergilerini değerlendirirken, tarifelerin genişletilip genişletilmeyeceği sorusuna, "Ne olacağını göreceğiz fakat Avrupa Birliği'ne kesin (tarife) uygulanacağını söyleyebilirim. Çünkü bizden faydalandılar ve 300 milyar doları aşkın açığımız var" şeklinde yanıt verdi.

AB ile Ticaret İlişkileri

Trump, Avrupa Birliği'nin ABD'den yerli ürünler satın almadığını vurgulayarak, "Avrupa Birliği çizgiyi aştı" dedi. AB'ye tarifeler konusundaki zamanlamayı kesinleştiremeyeceğini belirten Trump, "yakında" uygulanacağını da sözlerine ekledi. Ayrıca, İngiltere'nin de "sınırı aştığını" ama bu konunun kolayca halledilebileceğini ifade etti.

Kanada ve Meksika'ya yönelik tarifeler konusunda kesin kararlara vardığını belirten Trump, "Tarifeleri belirliyoruz. Bize para borçlular ve eminim ödeyeceklerdir" şeklinde konuştu. Meksika ve Kanada'nın ticarette "eşitliği sağlaması" ve düzensiz göçmenlerin ABD'ye gelmesini engellemesi gerektiğinin altını çizdi.

Fentanil Sorunu ve Gelecek Planları

Fentanil sorununa da dikkat çeken Trump, Çin ve Meksika'ya seslenerek, "Fentanili durdurmalıyız. Eğer durdurmazlarsa tarifeler daha da kötüleşecek" dedi. “Yıllardır herkese yardım ediyoruz ancak bunu takdir ettiklerini düşünmüyorum. Bunu hızla değiştireceğiz ve Amerika'yı yeniden büyük yapacağız" ifadeleriyle açıklamalarını sonlandırdı.