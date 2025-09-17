Trump'tan Azerbaycan ve Ermenistan Barış Mesajı

Trump, Beyaz Saray'da çekilen fotoğrafı Truth Social'da paylaşarak Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki savaşın çözülmesine yardımcı olmaktan onur duyduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 00:04
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 00:04
ABD Başkanı Donald Trump, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış çabalarına katkı sağlamaktan duyduğu memnuniyeti paylaştı.

Trump, ABD merkezli Truth Social hesabında, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Beyaz Saray'da çekilmiş bir fotoğrafını yayımladı.

"Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki savaşın çözülmesine yardımcı olmaktan onur duyuyorum." ifadelerini kullanan Trump, Aliyev ve Paşinyan ile dostluk kurmaktan memnun olduğunu belirtti.

Trump ayrıca bu dostluğun yalnızca kendisi için değil, ABD için de kalıcı olacağının altını çizdi.

Barış için ortak deklarasyon

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Paşinyan 8 Ağustos'ta, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da gerçekleşen üçlü zirvenin ardından ortak deklarasyona imza atmıştı.

Trump, "Ermenistan ve Azerbaycan çatışmaları durdurmayı, ticari ve diplomatik ilişkileri başlatmayı ve birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygı duymayı taahhüt ediyor." açıklamasında bulunmuştu.

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa