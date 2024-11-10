DOLAR
34,38 0%
EURO
36,84 0%
ALTIN
2.969,82 0%
BITCOIN
2.743.190,39 -4,63%

Trump'tan Biden'a İsrail-Hizbullah Ateşkes Mesajı

Trump, Biden yönetimine İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes sağlanması için mesaj iletti.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 21:58
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 21:58
Trump'tan Biden'a İsrail-Hizbullah Ateşkes Mesajı

Trump'tan Biden Yönetimine Kritik Mesaj

İsrail basını, ABD başkanı seçilen Donald Trump'ın, Joe Biden yönetimine, İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes sağlanması çabalarında ilerleme kaydedilmesi gerektiğine dair bir mesaj ilettiğini öne sürdü.

Yedioth Ahronot'un Haberi

Yedioth Ahronot gazetesinin ismini açıklamadığı ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, Trump, Biden yönetimine ateşkes sağlanması yönünde bir çağrı yaptı. Gazeteye konuşan yetkililer, Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein'ın, iki tarafın da anlaşmaya varabileceği ve bir yılı aşkın süredir devam eden çatışmalara son verileceği konusunda umutlu olduğunu belirtti.

Ateşkes Olasılığı Tartışılıyor

Haberde, Lübnan ile olası bir ateşkesin de tartışıldığı iddia ediliyor. Bu gelişmeler, bölgedeki gerginliğin azalması ihtimalini gündeme getiriyor.

Biden ve Herzog Görüşmesi

Öte yandan, İsrail Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un, İsrail’in Gazze ve Lübnan’da devam eden saldırılarını görüşmek üzere Biden ile salı günü Beyaz Saray’da bir araya geleceği belirtildi.

Netanyahu ile Trump Arasındaki Görüşmeler

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı sonrası yayımladığı görüntülü mesajda, Trump ile son birkaç gün içinde önemli 3 görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu. Bu görüşmelerin tatışılan konular açısından kritik öneme sahip olduğu ifade ediliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da Babasını Öldüren Sanığa 24 Yıla Kadar Hapis İstemi
2
Hamas: İsrail Gazze'deki Soykırımı Silah Olarak Kullanıyor
3
Kurtulmuş: Siyasette Silah ve Sandık Bir Arada Olmaz
4
Gazze'de Saldırılar Devam Ediyor: Ölü Sayısı 42 Bin 126'ya Yükseldi
5
DSÖ, Gazze'deki Hastanelerin Güvenliği Konusunda Endişelerini Dile Getirdi
6
Mikati: 'İsrail ile Ateşkese Varmak İstiyoruz'
7
İran ve Suudi Arabistan Liderlerinden Önemli Görüşme: Zirveden Somut Sonuçlar Bekleniyor

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek