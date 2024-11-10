Trump'tan Biden'a İsrail-Hizbullah Ateşkes Mesajı

Trump'tan Biden Yönetimine Kritik Mesaj

İsrail basını, ABD başkanı seçilen Donald Trump'ın, Joe Biden yönetimine, İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes sağlanması çabalarında ilerleme kaydedilmesi gerektiğine dair bir mesaj ilettiğini öne sürdü.

Yedioth Ahronot'un Haberi

Yedioth Ahronot gazetesinin ismini açıklamadığı ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, Trump, Biden yönetimine ateşkes sağlanması yönünde bir çağrı yaptı. Gazeteye konuşan yetkililer, Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein'ın, iki tarafın da anlaşmaya varabileceği ve bir yılı aşkın süredir devam eden çatışmalara son verileceği konusunda umutlu olduğunu belirtti.

Ateşkes Olasılığı Tartışılıyor

Haberde, Lübnan ile olası bir ateşkesin de tartışıldığı iddia ediliyor. Bu gelişmeler, bölgedeki gerginliğin azalması ihtimalini gündeme getiriyor.

Biden ve Herzog Görüşmesi

Öte yandan, İsrail Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un, İsrail’in Gazze ve Lübnan’da devam eden saldırılarını görüşmek üzere Biden ile salı günü Beyaz Saray’da bir araya geleceği belirtildi.

Netanyahu ile Trump Arasındaki Görüşmeler

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı sonrası yayımladığı görüntülü mesajda, Trump ile son birkaç gün içinde önemli 3 görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu. Bu görüşmelerin tatışılan konular açısından kritik öneme sahip olduğu ifade ediliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.