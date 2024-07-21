Trump'tan Biden'a Sert Eleştiriler

Eski ABD Başkanı Donald Trump, mevcut başkan Joe Biden'ın seçim yarışından çekilmesi hakkında çarpıcı ifadelerde bulundu.

Biden'ın Uyumsuzluğu

Trump, Social Truth adlı sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "(ABD Başkanı Joe) Biden, başkanlık için aday olmaya hiçbir zaman uygun değildi ve durumu başkanlığa devam etmeye de uygun değil," dedi.

Seçim Süreci Üzerine Yorumlar

Trump, Biden'ın 2020 yılında "yalanlar ve yalan haberler" sayesinde başkanlık kazandığını öne sürdü. Eski Başkan, Biden'ın doktoru ve çevresinin, Biden'ın başkanlık yapmaması gerektiğini bildiğini belirtti.

Ülkeye Verdiği Zarar

Trump, "Biden hiç Başkan olmamalıydı" ifadesiyle, Biden'ın başkanlık döneminin ülkeye büyük zararlar verdiğini savundu. Ayrıca, Biden'ın başkanlığının getirdiği hasarın hızla "tamir edileceğini" belirtti.

Bu açıklamalar, Trump'ın Biden'a karşı olan sert eleştirilerini bir kez daha gündeme getirmiş oldu.