Trump'tan Biden'ın Çocuklarına Gizli Servis Korumasını Kaldırma Kararı

Trump, Biden'ın Çocuklarının Gizli Servis Korumasını Kaldırdı

ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Joe Biden'ın çocuklarına tahsis edilen Gizli Servis korumasına "derhal" son vereceğini duyurdu. Bu açıklama, Trump'ın sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yapıldı.

Trump, Biden'ın oğlu Hunter Biden hakkında yaptığı açıklamada, "Tüm masrafları ABD vergi mükellefleri tarafından karşılanan Gizli Servis korumasına sahip olduğunu" belirtti. Hunter için sağlanan koruma hizmetinin sayısının 18 kişiye kadar çıkabildiğini ve bu durumu "saçma" olarak nitelendirdi.

Biden'ın oğlu Hunter'ın şu anda Güney Afrika'da tatil yaptığına dikkat çeken Trump, Hunter'ın korumasının artık geçerli olmayacağını vurguladı. Senato'da yaşanan bu tartışmanın ardından, Joe Biden'ın diğer bir yetişkin çocuğu Ashley Biden için de durumun benzer olduğunu ifade etti. Ashley Biden'ın 13 kişilik koruma personeli olduğu bilgisiyle birlikte, onun da listeden çıkarıldığını kaydetti.

Bu gelişme, Amerikan siyasi arenasında yeni tartışmaları da beraberinde getirecek gibi görünüyor.