Trump'tan Biden Yönetimine Sert Eleştiri: Ukrayna'ya Füzeler Tehlikeli

Trump'tan Füzeler Hakkında Sert Uyarılar

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Joe Biden yönetiminin Ukrayna'ya teslim edilen Amerikalı füzelerin Rusya topraklarında kullanılmasına yönelik izin vermesini "çok tehlikeli ve aptalca" bir karar olarak nitelendirdi. Trump, bu konudaki görüşlerini Time dergisine verdiği kapsamlı bir röportajda paylaştı.

Ukrayna Krizine Dair Değerlendirmeler

Trump, geçmişte birçok kez Rusya-Ukrayna Savaşı'nı hızlıca sona erdireceğini ifade etmişti ve bu amaçla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini vurgulamıştı. Ancak, bu konunun Orta Doğu'daki problemlerden çok daha karmaşık olduğunu belirtti.

Trump, "Şu anda en tehlikeli şey, Zelenski'nin, Biden yönetiminin onayıyla, Rusya'ya füze atmaya karar vermesi. Bu, tehlikeli bir tırmanış. Bu, aptalca bir karar." diyerek endişelerini dile getirdi.

Ukrayna'yı Savunma ve Anlaşma Vurgusu

Ukrayna'nın Rusya'ya uzun menzilli füze atmasının kesinlikle onaylanmaması gerektiğini belirtti. "Bu savaşı tırmandırıyor ve daha da kötüleştiriyor. Bunun yapılmasına izin verilmemeliydi," şeklinde konuştu.

Trump, Rusya-Ukrayna görüşmelerinin önemine dikkat çekerek, "Ukrayna'yı terk edecek misiniz?" sorusuna, "Bir anlaşmaya varmak istiyorum ve bir anlaşmaya varmanın tek yolu, terk etmemektir." yanıtını verdi. Eğer yeniden başkan olursa, Putin'in asla Ukrayna'yı işgal etmeyeceğini yineleyerek bu sorunu çözeceğini belirtti.

5 Kasım'daki başkanlık seçimlerinden sonraki süreçte Putin ile görüşüp görüşmeyeceği yönündeki bir soruya, "Bunu söyleyemem, bu uygun olmaz." yanıtını vererek, Putin ile görüşmeyi hedeflediğini ima etti. Başkanlık koltuğuna oturduğunda ise bu savaşa öncelikli olarak eğileceği mesajını verdi.