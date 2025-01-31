Trump'tan BRICS Ülkelerine Yüzde 100 Tarife Tehdidi

Trump'tan BRICS Ülkelerine Sert Uyarı

ABD Başkanı Donald Trump, BRICS ülkelerinin doların yerine geçecek bir para birimi oluşturması durumunda bu ülkelere yüzde 100 gümrük tarifesi uygulanacağına dair açıklama yaptı. Trump, bu uyarısını Truth Social sosyal medya platformunda paylaştı.

Amerika'nın Harekete Geçeceği Açıklaması

Trump, BRICS ülkelerinden, yeni bir para birimi oluşturulmayacağına veya ABD dolarının yerini alabilecek başka bir para birimini desteklemeyeceklerine dair taahhüt isteyeceğini belirtti. Aksi halde, bu ülkelerin Amerika'ya ihracat yapmalarının mümkün olmayacağını vurguladı.

Dolardan Uzaklaşma Çabaları

Başkan Trump, BRICS ülkelerinin dolardan uzaklaşmaya çalıştığını ve ABD'nin bu duruma göz yummayacağını savundu. Trump, bu ülkelerin başka bir "enayi ulus" bulabilecekleri yönünde iddialarda bulunarak, uluslararası ticarette BRICS'in doların yerini alma şansının olmadığını ifade etti.

BRICS İttifakının Tarihçesi

Önceleri yalnızca Breziya, Rusya, Hindistan ve Çin arasındaki işbirliği olarak bilinen BRIC, 2001 yılında ekonomist Jim O'Neill tarafından ortaya atılmıştı. 2009'da ise Rusya'nın öncülüğünde kurulan bu platforma Güney Afrika da katılarak BRICS ismini aldı.

BRICS'in Günümüzdeki Rolü

BRICS, Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi yeni üyeliklerle birlikte büyüyerek 2024 yılında toplamda 10 üye sayısına ulaşmayı hedefliyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı, 2025 itibarıyla Belarus, Bolivya, Küba, Kazakistan, Malezya, Tayland, Uganda ve Özbekistan'ın ortak devlet statüsünde BRICS'e katılacağını duyurdu.

Sonuç olarak, Trump'ın BRICS ülkelerine yaptığı bu uyarılar, uluslararası ticaretteki güç dengelerinin geleceği açısından büyük önem taşıyor.