Trump'tan Budapeşte'de Putin Görüşmesi İçin 'Her Zaman Bir İhtimal Var' Sinyali

ABD Başkanı Donald Trump, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı Beyaz Saray'da karşıladığı esnada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Budapeşte'de bir görüşme ihtimaline ilişkin soruya, "Her zaman bir ihtimal var, yüksek bir ihtimal" cevabını verdi.

Beyaz Saray'daki görüşme ve açıklamalar

Orban'ı kapıda karşılayan Trump ile liderler, daha sonra Beyaz Saray Kabine Odası'nda ortak basın açıklaması yaptı. Trump, "Ticaret, Rusya ve Ukrayna hakkında biraz konuşacağız. Enerji ve enerji fiyatları hakkında konuşacağız" ifadelerini kullandı ve ABD'de enerji maliyetlerinin düştüğünü savundu.

Orban ise, "ABD ile Macaristan arasında yeni bir sayfa, altın bir çağ açmak için iyi bir konumdayız" diyerek gıda, ekonomi, savunma ve siyaset başlıklarında öneriler sunduklarını belirtti.

"Budapeşte'de Putin ile görüşme" sinyali

Trump, daha önce sonuç getirmeyeceğini düşündüğü için iptal ettiğini söylediği Putin görüşmesine yeniden kapı araladı ve "Eğer görüşme gerçekleşecekse Budapeşte'de olmasını isterim" dedi. Orban da, savaşın "çok uzak olmayan bir gelecekte sona erebileceğine" inandığını belirterek barış çabalarına katkı vermek istediklerini ifade etti.

Macaristan'ın enerji durumu ve yaptırım muafiyeti

Orban, denize sınırı olmayan Macaristan'ın enerji altyapısına dair şu noktaları vurguladı: Hanelerin yaklaşık yüzde 90'ı gazla ısınıyor, ana hattın Türkiye üzerinden geldiğini, Hırvatistan bağlantısının "ek kapasite" olduğunu ve ana kaynağın Druzhba boru hattı olduğunu söyledi. Hırvatistan hattının "tamamlayıcı" olduğunu ve ciddi yatırım olmadan ana hat olamayacağını belirtti.

Rusya'dan enerji tedariğinin kesilmesinin ekonomik sonuçlarının ağır olacağını ifade eden Orban, Hırvatistan üzerinden gelen hatta kapasite artışı için yatırım gerektiğini vurguladı. Trump ise Macaristan'ın deniz erişiminin olmamasından kaynaklanan zorluğu dile getirerek, ülkenin Rusya'dan enerji tedarik ettiği için yaptırımlardan muaf tutulmasına ilişkin başlıkların değerlendirildiğini söyledi; net bir "evet ya da hayır" açıklaması yapmadı.

Göç ve güvenlik mesajları

Trump, Avrupa'daki düzensiz göçü "tehlikeli" bulduğunu yeniden belirtip, "Avrupalı liderler Orban ile aynı fikirde görünmeseler de içten içe onun göç konusunda haklı olduğunu kabul ediyorlar. Bunu durdurmazsanız Avrupa diye bir yer kalmayacak" dedi. Kendi yönetiminde sınırların "sıkı biçimde kapatıldığını" ve yasadışı girişlerin tersine çevrildiğini savundu.

Orban da izin temelli sistemi savunarak bu politika nedeniyle Avrupa Birliği'nden mali yaptırımlara maruz kaldıklarını ve "göçmenleri durdurdukları için her gün ceza ödediklerini" söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşı ve barış vurgusu

Orban, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin olarak, "Barış yanlısı tek ülkeler Macaristan ve ABD. Diğer Avrupalı hükümetler savaşın sürmesini istiyor" diye konuştu. Trump ise savaşın "başlamaması gerektiğini" ve "yakında biteceğini düşündüğünü" belirterek her iki tarafın da ağır kayıplar verdiğini yineledi.

İkili ilişkilerde "altın çağ" hedefi ve NATO mesajı

Orban, ilişkilerin eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimi döneminde bozulduğunu, Trump ile birlikte ilişkilerin "eski düzeyine" döndüğünü söyleyerek, "ABD-Macaristan arasında yeni bir sayfa, altın bir çağ açmak için uygun konumdayız" dedi. Trump da Orban için "ülkesinde sevilen, etkili bir lider" ifadelerini kullandı ve iki ülke arasındaki ticaretin milyarlarca dolar seviyesinde olduğunu hatırlattı.

Trump, ABD'nin Romanya'daki askeri faaliyetlerine ve "ABD askerlerini Avrupa'dan çekmeyeceğiz" açıklamasına ilişkin olarak bunun "rotasyon ve konuşlandırma düzenlemesi" olduğunu, toplam mevcudun korunduğunu ve ittifak koordinasyonunun sürdüğünü belirtti.

Öne çıkanlar: Trump'ın Budapeşte'de Putin görüşmesi ihtimaline açık kapı bırakması, Macaristan'ın enerji altyapısına dair uyarılar, göç ve NATO gündeminin iki liderin görüşmesinde ön planda olması.

WASHINGTON (İHA) - ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, MACARİSTAN BAŞBAKANI VİKTOR ORBAN İLE BEYAZ SARAY'DA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ GÖRÜŞME SIRASINDA RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN İLE BUDAPEŞTE'DE BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRME İHTİMALİNE İLİŞKİN SORUYA, "HER ZAMAN BİR İHTİMAL VAR" CEVABINI VERDİ.