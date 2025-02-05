Trump'tan Çarpıcı Açıklamalar: ABD Gazze Şeridi'ni Devralacak

Trump Gazze Şeridi için Long Vade Planlarını Açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi'ni devralmayı planladıklarını ve buradaki sahipliğin uzun vadeli olabileceğini duyurdu. Beyaz Saray'daki ortak basın toplantısında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte açıklamalar yapan Trump, Amerikan askerlerinin gerektiğinde bölgeye yerleştirilebileceğini belirtti.

Gazze'nin Yeniden İnşası ve Filistinlilerin Durumu

Trump, Gazze'nin şu an devasa bir yıkım alanı olduğuna dikkat çekerek, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde yeni yerleşim alanlarına gitmesinin daha iyi olacağını savundu. “ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Tüm tehlikeli patlayıcılar ve silahları sökme sorumluluğunu üstleneceğiz.” ifadelerini kullandı.

Gazze İçin Barış ve Kalkınma Vurgusu

Gazze için barış sağlayacaklarını ve bölgenin kalkınmasına öncülük edeceklerini vurgulayan Trump, “Binlerce istihdam yaratacak ve tüm Orta Doğu'nun gurur duyacağı bir şey olacak.” şeklinde konuştu. Gazze'de ABD'nin uzun vadeli bir sahiplik pozisyonunun Orta Doğu'ya büyük bir istikrar getirebileceğini belirtti.

Asker Gönderme Olasılığı ve Uluslararası Gazze Planı

Gazze Şeridi'nde güvenliği sağlamak amacıyla ABD askerlerinin bölgeye gönderilmesi olasılığına da açık kapı bırakan Trump, “Eğer gerekirse bunu yapacağız.” dedi. Ayrıca, Gazze'nin yeniden inşasının ardından uluslararası bir yer haline geleceğini hayal ettiğini, burada farklı ülkelerden temsilcilerin yaşayacağını ifade etti.

Orta Doğu Ziyareti Planları

Trump, İsrail ve Gazze'yi ziyaret edeceğini, ayrıca Suudi Arabistan ve diğer Orta Doğu ülkelerini de görmeyi planladığını belirtti. “Orta Doğu inanılmaz bir yer, harika insanları var.” dedi.