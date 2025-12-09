Trump'tan Çin'e H200 Çiplerine Şartlı İzin: Xi 'Olumlu Karşıladı'

ABD Başkanı Trump, NVIDIA H200 sevkiyatına koşullu onay verdiğini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD üretimi yüksek teknoloji çiplerin yabancı ülkelere satışına ilişkin kararını duyurdu.

Trump, NVIDIA'nın H200 çiplerinin Çin ve diğer onaylı müşterilere sevkine, ulusal güvenliği sağlayacak şartlar altında izin verileceğini belirtti. "Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’e, ABD’nin NVIDIA’nın H200 çiplerini Çin’deki ve diğer ülkelerdeki onaylı müşterilere sevk etmesine, ulusal güvenliğin sürdürülebilmesini sağlayan şartlar altında izin vereceğini bildirdim. Başkan Xi bunu olumlu karşıladı" ifadelerini kullandı.

Trump, ayrıca bu sevkiyattan elde edilecek gelirin %25’inin ABD’ye ödeneceğini söyledi ve bu politikanın Amerikan işlerini destekleyeceğini, ABD’de üretimi güçlendireceğini ve Amerikan vergi mükelleflerine fayda sağlayacağını vurguladı.

Trump, Joe Biden yönetimini eleştirerek, büyük ABD şirketlerinin düşük kaliteli üretime zorlandığını savundu: "Bu, inovasyonu yavaşlatan ve Amerikalı işçilere zarar veren berbat bir fikirdi. O dönem bitti" dedi.

Yönetiminin ulusal güvenliği korumaya devam edeceğini belirten Trump, "Amerika’nın yapay zekâdaki liderliğini sürdüreceğiz" ifadesini kullandı ve Blackwell ile yakında gelecek Rubin çiplerinin ABD'li müşteriler tarafından kullanıldığını hatırlattı.

Trump, ayrıca Ticaret Bakanlığı'nın detayları netleştirdiğini ve aynı yaklaşımın AMD, Intel ve diğer büyük Amerikan şirketleri için de geçerli olacağını belirtti.

