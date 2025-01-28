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Trump'tan Çin, Hindistan ve Brezilya'ya Tarife Uyarısı

Trump, ekonomiye zarar veren ülkelere yüksek tarife uygulanacağını açıkladı. Hedefte Çin, Hindistan ve Brezilya var.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 12:46
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 12:46
Trump'tan Çin, Hindistan ve Brezilya'ya Tarife Uyarısı

Trump'tan Tarife Uyarısı: Hedef Ülkeler Belli Oldu

ABD Başkanı Donald Trump, Florida'nın Miami kentinde düzenlenen Cumhuriyetçi parti buluşmasında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Trump, "Amerika'ya zarar verenlere yüksek tarife uygulayacağını" belirtirken, bu ülkeler arasında Çin, Hindistan ve Brezilya gibi isimler yer aldı.

Yüksek Tarifelerin Gerekçesi

Yaptığı konuşmada, ABD'ye ekonomik açıdan zarar veren ülkelere yüksek tarifelerin uygulanacağını vurgulayan Trump, "Önce Amerika" modeline odaklanacaklarını söyledi. Tarife artışlarının Amerikalı işçilerin ve şirketlerin ödediği vergilerin düşmesiyle, yeni iş imkanlarının ve fabrikaların ülkeye dönüşüyle sonuçlanacağını ifade etti.

Amerikan İmalatını Destekleme Vurgusu

Trump, firma sahiplerine de seslenerek, "Eğer vergi veya tarife ödemek istemiyorsanız fabrikanızı Amerika'da kurmanız gerekiyor." şeklinde konuştu. Bu açıklamalar, Amerikan imalatını desteklemek ve ülkede kalan yatırımları teşvik etmek amacı taşıyor.

Yarı İletken ve İlaç Üretimine Dikkat

ABD'nin yarı iletkenler, çipler ve ilaç üretiminde kendi iç kaynaklarını artırma yönündeki politikaları da Trump tarafından gündeme getirildi. Trump, bu ürünlerin büyük bir kısmının Tayvan'da üretildiğini belirterek, "Yakın gelecekte ülke dışında üretilen bilgisayar çipleri, yarı iletkenler ve ilaçlar gibi temel ürünlerin ABD'de üretilmesi için tarife uygulayacağız." dedi.

Trump, başkanlık görevini devraldığı 20 Ocak'tan bu yana, öncelikli olarak Meksika, Kanada, Çin ve Avrupa Birliği gibi ticaret partnerlerine yönelik tarife tehditlerini sürdürürken, tarifelerin detayları konusunda belirsizlik devam ediyor.

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