Trump'tan DEI Çalışanlarına Ücretli İzin Emri

Trump'tan 'DEI' Uygulamalarına Sert Müdahale

ABD Başkanı Donald Trump, "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" (DEI) alanında çalışan personelin ücretli izne çıkarılması talimatını verdi. Trump'ın bu kararı, ABD Personel Yönetim Ofisi (OPM) tarafından yayımlanan bir yazıyla resmiyet kazandı.

OECD Çalışanlarının Ücretli İzne Çıkması Talimatı

OPM, tüm DEI çalışanlarının yerel saatle 17.00'a kadar ücretli izne çıkarılmasını emretti. Ayrıca, DEI ile ilgili tüm web siteleri ve sosyal medya hesaplarının kapatılması, tüm eğitimlerin iptal edilmesi ve bu alandaki sözleşmelerin sona erdirilmesi gibi sert önlemlerle birlikte kararı yürürlüğe koydu.

Trump'ın Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, sosyal medya hesabından, DEI ile ilgili alınan bu kararın doğruluğunu onayladı. Bu karar, Trump'ın "radikal ve savurgan hükümet DEI programlarına ve ayrıcalıklarına son verilmesi" hakkında imzaladığı kararnamenin ardından geldi.

Trump yönetiminin bu hamlesi, ülkede tartışmalara neden olacak gibi görünüyor ve DEI uygulamalarının geleceği belirsizliğe sürüklüyor.