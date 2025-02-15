Trump'tan Düzensiz Göçmenlere Sevgililer Günü Mesajı

Trump, Sevgililer Günü'nde düzensiz göçmenlere sert bir mesaj verdi: 'Sınır dışı ederiz'.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 00:03
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 00:03
Trump'tan Düzensiz Göçmenlere Sevgililer Günü Mesajı

Sevgililer Günü'nde Düzensiz Göçmenlere Sert Mesaj

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ve "sınır çarı" Tom Homan ile birlikte düzensiz göçmenlere yönelik dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yapılan bu gönderide, ülkeye gelme niyeti olan düzensiz göçmenlere “sınır dışı ederiz” mesajı verildi.

Beyaz Saray'ın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, “Sevgililer Günü Kutlu Olsun” başlıklı bir gönderi yer aldı. Pembe tonlarında hazırlanan fotoğrafta, Trump ve Homan'ın ifadeleri ile geleneksel bir mani iletiliyor: “Güller kırmızıdır, menekşeler mavi, kaçak gelirseniz, sınır dışı ederiz sizi.”

Trump yönetimi, düzensiz göçmenlerin ABD'ye kaçak yollarla girmesini engelleme konusundaki sert duruşunu her fırsatta dile getiriyor. Sevgililer Günü'nü de bu bağlamda kullanmak, dikkat çekici bir strateji olarak öne çıkıyor.

Paylaşım, yaklaşık 4 saatte 7,7 milyon görüntülenme, 141 bin beğeni ve 29 bin geri paylaşım aldı. Ayrıca, paylaşıma 6 binden fazla yorum yapıldı.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hasan Sert'in Eşi Nuray Sert Son Yolculuğuna Uğurlandı
2
Elazığ'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı
3
Kayseri'de Trafik Kazası: 2 Kişi Ağır Yaralandı
4
Bitlis'te Otomobilin Yakıt Deposunda 3 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
5
İçişleri Bakanı Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir'i Ziyaret Etti
6
Van'da İş Makinesi Devrildi, Operatör Askeri Helikopterle Hastaneye Ulaştırıldı
7
Şehit Polis Şeyda Yılmaz'ın Vurulma Anı Güvenlik Kamerasında! Kahreden Detay Ortaya Çıktı

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği