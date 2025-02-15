Trump'tan Düzensiz Göçmenlere Sevgililer Günü Mesajı

Sevgililer Günü'nde Düzensiz Göçmenlere Sert Mesaj

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ve "sınır çarı" Tom Homan ile birlikte düzensiz göçmenlere yönelik dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yapılan bu gönderide, ülkeye gelme niyeti olan düzensiz göçmenlere “sınır dışı ederiz” mesajı verildi.

Beyaz Saray'ın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, “Sevgililer Günü Kutlu Olsun” başlıklı bir gönderi yer aldı. Pembe tonlarında hazırlanan fotoğrafta, Trump ve Homan'ın ifadeleri ile geleneksel bir mani iletiliyor: “Güller kırmızıdır, menekşeler mavi, kaçak gelirseniz, sınır dışı ederiz sizi.”

Trump yönetimi, düzensiz göçmenlerin ABD'ye kaçak yollarla girmesini engelleme konusundaki sert duruşunu her fırsatta dile getiriyor. Sevgililer Günü'nü de bu bağlamda kullanmak, dikkat çekici bir strateji olarak öne çıkıyor.

Paylaşım, yaklaşık 4 saatte 7,7 milyon görüntülenme, 141 bin beğeni ve 29 bin geri paylaşım aldı. Ayrıca, paylaşıma 6 binden fazla yorum yapıldı.