Trump'tan Erdoğan'a Övgü: 'Uzun Zamandır Arkadaşız'

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konuk ettikten sonra 'Uzun zamandır arkadaşız. Çok saygın biri...' diyerek Erdoğan'a övgüde bulundu.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 18:46
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 18:46
Konuk ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında konuştu

ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konuk etti. Görüşme sonrası yaptığı açıklamada iki lider arasındaki dostluğa dikkat çekti.

Trump'ın sözleri: "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uzun zamandır arkadaşız. Çok saygın biri, kendi ülkesinde, tüm Avrupa'da, tüm dünyada çok saygı görüyor"

Trump, Erdoğan'ın hem ülkesinde hem de uluslararası alanda saygın bir konuma sahip olduğunu vurgulayarak ilişkilerinin sağlamlığına işaret etti.

