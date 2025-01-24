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Trump'tan Federal Çalışanlara Ofise Dönme Talimatı: Tartışmalar Başladı

Başkan Trump, federal çalışanların ofislere geri dönmesini gerektiren kararnamesiyle tartışmaları alevlendirdi.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 03:56
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 03:56
Trump'tan Federal Çalışanlara Ofise Dönme Talimatı: Tartışmalar Başladı

Trump'ın Kararnamesi Tartışmalara Yol Açtı

ABD Başkanı Donald Trump, federal hükümet çalışanlarının ofislerine tam zamanlı dönmelerini zorunlu kılan bir kararnamesi imzalayarak ülkede büyük bir tartışma başlattı. Bu karar, bazı çalışanlar için işlerini kaybetme riski anlamına gelebileceği yönünde kaygılara yol açtı.

Hedef: 30 Gün İçinde Ofise Dönüş

Pazartesi günü imzalanan kararnamenin ardından, ABD Personel Yönetimi Ofisi, çarşamba günü federal kurumlara gönderdiği yazıda tüm çalışanların 30 gün içinde ofislere geri dönmelerinin hedeflenmesini önerdi.

Eleştiriler ve Uzman Görüşleri

Bu kararnamenin kabulü, bazı federal çalışanlar, aileleri ve konuya dair uzmanlar tarafından eleştirilirken, uzmanlar uygulamanın zorlukları ve federal maliyetlerde artış yaratabileceğine dikkat çekti.

Çalışma uzmanı Mika Cross, CNN'e verdiği demeçte, yeni uzaktan çalışma zorunluluğunun özellikle askeri ve yabancı hizmet personelinin eşleri gibi belirli gruplar için yıkıcı sonuçlar doğurabileceğini vurguladı. Cross, başkent Washington'da federal bir işte yer alan kişilerin başka eyaletlerden taşınmalarının ve maaşlarının yaşam standartlarına uyum sağlaması gerektiğini belirtti.

Kararnamenin Detayları

Trump'ın imzaladığı kararnamede, "Hükümetin yürütme kolundaki tüm daire ve kurumların başkanları, mümkün olan en kısa zamanda uzaktan çalışmayı sonlandıracak ve çalışanların tam zamanlı olarak görev yerlerine dönmelerini sağlamak için gerekli adımları atacaklardır." ifadeleri yer alıyor. Daire ve kurum başkanları, gerekli gördükleri muafiyetleri uygulayabilecekler.

Uzaktan Çalışmanın Geleceği

Öte yandan, iş yeri araştırma şirketi Gallup, önceki yıl yapılan araştırmada, uzaktan çalışanların %60'ının, esnek çalışma koşullarına sahip olamadıklarında başka işlerde arayışta olma olasılıklarının yüksek olduğunu açıkladı.

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