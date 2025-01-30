Trump'tan Federal Çalışanlara Ofise Dönme Uyarısı: İşten Çıkarma Tehdidi

Trump'tan Federal Çalışanlara Sert Uyarı

ABD Başkanı Donald Trump, evden çalışan federal hükümet çalışanlarına 6 Şubat'a kadar ofislerine dönmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Beyaz Saray'da düzenlenen bir imza töreninde konuşan Trump, bu dönüşüm gerçekleşmediği takdirde çalışanların görevlerine son verileceğini belirtti.

Verimlilik ve Haksızlık Vurgusu

Trump, açıklamalarında, evden çalışma uygulamasının verimlilik açısından sorunlar yarattığını ifade etti ve sözlerine şu şekilde devam etti: "Evden çalışmalarını istemiyoruz, çoğu zaman çalışmıyorlar ve üretken değiller. Bu durum, Amerika Birleşik Devletleri'nde iş yerlerinden çalışan milyonlarca insana haksızlık."

Başkan, federal çalışanların hükümeti ve ülkeyi temsil ettiklerine dikkat çekerek, ofislere geri dönülmemesi hâlinde işten çıkarma uygulamasına gidileceğini vurguladı. Trump, bu adımın hükümetin verimliliğini artırmak için zorunlu olduğunu bilhassa ifade etti.

Tazminat Teklifi ve Büyüklük Stratejisi

ABD medyasında çıkan haberlerde, Trump yönetiminin 6 Şubat'a kadar işlerinden ayrılmayı kabul eden federal çalışanlara 7 aylık maaş tutarında tazminat teklif eden e-postalar gönderdiği belirtiliyor. Trump, göreve gelmesinin ardından federal çalışanların tam zamanlı olarak ofislerine dönmelerini gerektiren bir kararname de imzalamıştı.

Bu gelişmeler, federal hükümetin küçülmesi ve harcamaların daha kontrol edilebilir hale getirilmesi amacını gütmektedir.