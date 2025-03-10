Trump'tan Filistin Destekçilerine Tutuklama ve Sınır Dışı Tehdidi

Trump, Filistin destekçisi öğrencileri tutuklama ve sınır dışı etme tehdidinde bulundu, hukukçu detayları paylaştı.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 20:58
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 20:58
Trump'tan Filistin Destekçilerine Tutuklama ve Sınır Dışı Tehdidi

Trump'tan Filistin Destekçisi Öğrencilere Sert Uyarı

ABD Başkanı Donald Trump, Columbia Üniversitesi'ndeki protestolara öncülük eden Filistinli aktivist öğrenci Mahmud Halil'in tutuklandığını duyurdu. Trump, ülkedeki Filistin destekçisi öğrencilerin "tutuklanıp sınır dışı edileceği" tehdidinde bulundu.

Öğrenciler Hedefte

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, "ICE (Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi), Columbia Üniversitesi kampüsünde Hamas yanlısı radikal bir yabancı öğrenci olan Mahmud Halil'i gururla yakalamış ve gözaltına almıştır. Bu, daha sonra gerçekleşecek pek çok tutuklamanın ilkidir," ifadelerini kullandı.

Columbia Üniversitesindeki Filistin destekçisi öğrencileri "terör yanlısı", "anti-Semitik" ve "Amerikan karşıtı" olarak tanımlayan Trump, "Trump yönetimi buna müsamaha göstermeyecektir." şeklinde açıklamalarda bulundu. Bu öğrencileri yakalayıp bir daha geri dönmemek üzere sınır dışı edeceklerini vurgulayan Trump, "Masum erkek, kadın ve çocukların öldürülmesi dahil terörizmi destekliyorsanız, varlığınız ulusal çıkarlarımıza aykırıdır ve burada istenmiyorsunuz demektir," dedi.

Mahmud Halil'in Tutuklanması

ABD'de Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden Mahmud Halil'in dün tutuklandığı belirtildi. Halil'in avukatı Amy Greer, Halil'in, "yeşil kartlı daimi ikametgah sahibi" olarak ABD'de bulunmasına ve eşinin Amerikalı olmasına rağmen ICE yetkilileri tarafından tutuklandığını ve yeşil kartının iptal edildiğini aktardı.

Rubio'dan Sınır Dışı Mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da konuya ilişkin X hesabından yapılan açıklamada, "Amerika'daki Hamas destekçilerinin vizelerini veya yeşil kartlarını iptal edeceğiz, böylece sınır dışı edilebilecekler," ifadelerini kullandı.

2024 ilkbaharında ABD'deki üniversite kampüslerinde Gazze'deki katliama karşı düzenlenecek protestolara katılan uluslararası öğrencileri sınır dışı edeceğini belirten Trump, bu konudaki kararlılığını sürdürdüğünü ifade etti.

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