Trump'tan Gizli Servis'e Övgü: 'Harika İş Çıkardılar'

Trump, Gizli Servis'i Övdü

Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, kendisine yönelik olduğu iddia edilen "suikast girişimi" olayı sonrasında "Gizli Servis harika bir iş çıkardı" şeklinde açıklamada bulundu.

Florida'daki Olay

15 Eylül akşamı Florida'nın sahil kesiminde meydana gelen olay hakkında Trump, sosyal medya platformu X üzerinde katıldığı bir sohbet odasında, Gizli Servis'in dikkatli müdahalesi ardından şüphelinin hapse girdiğini belirtti. Trump, "Umarım o uzun süre orada kalır. Tehlikeli bir insan" dedi.

Silah seslerinin duyulmasının ardından hızlıca güvenli bir bölgeye alındığını ifade eden Trump, "Arabalara bindik ve oldukça uzaklaştık. Bir ajanla birlikteydim ve ajan harika iş çıkardı" şeklinde konuştu.

Olayın Detayları

FBI, West Palm Beach'deki golf sahasında yaşanan bu durumu "oldukça ciddi" olarak tanımlarken, Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr. olaya dair bilgilendirmelerde bulundu. Trump Jr., yerel güçler tarafından yapılan aramalarda bir AK-47 bulunduğunu ve bir şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Gizli Servis'in koruma görevini üstlendiği bir ajan, Trump golf oynarken şüpheliye müdahale etti. Trump, destekçilerine gönderdiği bir e-postada, "Etrafımda silah sesleri duyuldu ancak söylentiler kontrolden çıkmadan şunları söylemek istiyorum: İyiyim ve güvendeyim" şeklinde sözlerine yer verdi.

Geçmişte Pensilvanya'daki bir mitingde uğradığı suikast girişiminden sağ kurtulmuş olan Trump, olayın ciddiyetini vurgulayarak dikkat çekti.