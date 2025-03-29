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Trump'tan Grönland'a Dayanışma Çağrısı

Donald Trump, sosyal medyada Grönland ile ABD arasındaki tarihi bağlara dikkat çekti ve dayanışma çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 29.03.2025 00:19
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 00:19
Trump'tan Grönland'a Dayanışma Çağrısı

Trump'tan "Amerika Grönland'ın Yanında" Videosu

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden "Amerika Grönland'ın Yanında" başlıklı bir video paylaşarak, ABD ile Grönland arasındaki tarihi bağlara ve tekrar dayanışma içinde olunması gerektiğine dikkat çekti.

Ortak Tarihe Vurgu

Trump'ın TruthSocial hesabından paylaştığı videoda, ABD'nin 2. Dünya Savaşı sırasında Nazilerin Arktik rekabetine karşı Grönland'ı savunduğu ifade ediliyor. İki ülke arasındaki ilişkinin, sadece anlaşmalarla değil, "kan ve cesaretle" kurulduğu vurgulanıyor.

Videoda, "Fethetmek için değil korumak için ABD sürece dahil oldu." ifadesine yer verilirken, "Ortak değerlerimiz hala yaşıyor ancak bugün Grönland, Rusya'nın saldırganlığı ve Çin'in yayılmacılığı tehdidi altında." denildi.

Geleceğe Dönük Dayanışma Gerekliliği

Trump, videonun sonunda, "Şimdi tekrar barış, güvenlik ve gelecek için dayanışma içinde olmalıyız." çağrısını yaptı.

Grönland İle İlgili Önceki Açıklamalar

Trump, göreve geldiğinden bu yana sıkça Grönland'ı ülkesinin kontrolüne alma hedefini dile getiriyor. Bugün Beyaz Saray'da yaptığı açıklamalarda, uluslararası güvenliğin sağlanması için Grönland'a sahip olmaları gerektiğini belirtti. Grönland'da Çin ve Rus gemilerinin dolaşmasından duyduğu rahatsızlığı ifade eden Trump, bu konunun çözümü için Danimarka ya da başka bir ülkeye güvenmediklerini dile getirdi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise Grönland'ı ziyareti sırasında, Danimarka yönetiminin Grönland'ın güvenliğine yeterince yatırım yapmadığını savundu. Vance, "Hepinizin bildiği gibi bu büyük bir mesele ve önümüzdeki on yıllar boyunca daha da büyüyecek. Grönland'da daha fazla pozisyona sahip olmamız gerekiyor." ifadesini kullandı ve askeri güç kullanmaya gerek kalmadan Grönland halkının ABD'nin yanında yer alacağına inandığını belirtti.

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