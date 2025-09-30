Trump'tan Hamas'a 3-4 gün süre: Gazze barış planına yanıt bekleniyor

Trump, Gazze barış planına Hamas'ın yanıtı için '3-4 gün' verdi; plan kabul edilirse savaş sona erecek, İsrail kademeli çekilecek ve esirler serbest kalacak.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 17:06
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 17:06
Trump'ın açıklamaları

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray çıkışında gazetecilere, Gazze'de ateşkese varılması amacıyla sunduğu barış planına ilişkin açıklama yaptı.

Trump, Gazze'de barış planına ilişkin Hamas'ın yanıtını beklediklerini belirterek, "3-4 gün içinde nasıl olacağını göreceğiz. Hamas ya (kabul edecek) yapacak ya da yapmayacak, eğer yapmazsa çok üzücü bir son olacak." dedi.

Trump, Gazze'deki esirlerin hemen serbest bırakılmasını istediklerini ifade ederek, Hamas ile müzakerede "pek fazla alan olmadığını" söyledi.

Planın kapsamı ve Netanyahu'nun değerlendirmesi

Beyaz Saray daha önce ABD Başkanı Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Plan" adlı önerisini açıklamıştı.

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söyledi.

Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek destek açıklaması yaptı.

Venezuela değerlendirmesi

Trump ayrıca Venezuela'nın "çok tehlikeli" bir hâl aldığını belirterek, bu ülkeyle ilgili neler yapacaklarına ilişkin karar vereceklerini söyledi.

Trump, Venezuela'dan ayrılan ve uyuşturucuyla yüklü olduğunu belirttiği gemileri vurduklarını hatırlatarak, bunu yaptıktan sonra ABD'ye "su yoluyla uyuşturucu girişinin" olmadığını ifade etti.

