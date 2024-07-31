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Trump'tan Harris'in Etnik Kimliği Üzerine Tartışmalı Açıklamalar

Trump, Kamala Harris'in etnik kökenini sorguladı. Beyaz Saray'dan gelen tepkiler sert oldu.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 23:57
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 23:57
Trump'tan Harris'in Etnik Kimliği Üzerine Tartışmalı Açıklamalar

Trump, Harris'in Etnik Kimliğini Sorguladı

ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olan Donald Trump, olası rakibi Kamala Harris hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Chicago'daki Kongrede Açıklamalar

Ulusal Siyahi Gazeteciler Birliği'nin Chicago kentinde düzenlediği toplantıda konuşan Trump, Harris'in etnik kökeni konusunda yorum yaptı. Trump, Harris'in "Hint kökenli olduğu halde siyahi olarak bilinmek istediğini" iddia etti.

Trump'ın Yorumları

Trump, "O her zaman Hint kökenliydi ve sadece Hint mirasını teşvik ediyordu. Birkaç yıl önce siyahi olana kadar siyahi olduğunu bilmiyordum ve şimdi siyahi olarak bilinmek istiyor," şeklinde konuştu. Harris'in kimliği hakkında, "Onu doğrudan pek fazla tanımıyorum ama uzun zamandır dolaylı olarak biliyorum," dedi.

Beyaz Saray'dan Tepki

Trump'ın açıklamaları üzerine Beyaz Saray'dan tepki geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Trump'ın sözlerini "iğrenç ve aşağılayıcı" olarak nitelendirdi.

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