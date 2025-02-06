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Trump'tan Hava Trafik Kontrolü İçin Yeni Bilgisayarlı Sistem Müjdesi

Trump, Ronald Reagan Havalimanı’ndaki kazanın ardından hava trafik kontrolü için yeni bilgisayarlı sistemlerin tasarlanacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 20:26
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 20:26
Trump'tan Hava Trafik Kontrolü İçin Yeni Bilgisayarlı Sistem Müjdesi

Trump, Hava Trafik Kontrolü için Yenilikçi Çözümler Üretecek

ABD Başkanı Donald Trump, Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında meydana gelen kazanın ardından ülkenin hava trafik kontrolü için yeni bilgisayarlı sistemlere acil ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Washington'da düzenlenen "Ulusal Dua Kahvaltısı" etkinliğinde konuşan Trump, 29 Ocak'ta yaşanan felakete ilişkin ifadeler kullandı.

"Geçen hafta buradan sadece birkaç mil ötede, Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında meydana gelen korkunç kazada 67 kişi hayatını kaybetti. Ülkemiz bu trajediye tanık oldu. Halbuki uygun bir hava kontrol sistemine sahip olmalıydık," dedi.

Trump, ABD'nin hava kontrol sistemleri açısından teknolojik olarak geri kaldığını vurgulayarak, "Yapmamız gereken şey, kontrol kulelerimiz için yepyeni, karadaki bir sistemi uydu sistemine bağlayan harika ve yeni bilgisayarlı sistemler tasarlamak," diye konuştu.

29 Ocak'ta Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında askeri Black Hawk helikopterinin American Airlines'a ait bölgesel jetle çarpışması sonucu Potomac Nehri'ne düşmesi sonucunda 67 kişinin yaşamını yitirdiği hatırlatıldı.

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