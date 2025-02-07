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Trump'tan Hristiyan Karşıtlığına Karşı Görev Gücü Kararnamesi

Trump, Hristiyanlık karşıtı ön yargılarla mücadele etmek için yeni bir görev gücü kurulmasına ilişkin kararname imzaladı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 03:41
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 03:41
Trump'tan Hristiyan Karşıtlığına Karşı Görev Gücü Kararnamesi

Trump, Hristiyanlık Karşıtlığıyla Mücadele İçin Görev Gücü Kuruyor

ABD Başkanı Donald Trump, "Hristiyanlık karşıtı ön yargılarla mücadeleye" yönelik bir görev gücü kurulmasına dair kararname imzaladı. Bu önemli adım, dini özgürlükler konusundaki hassasiyetin artırılmasına yönelik bir girişim olarak değerlendiriliyor.

Dini Özgürlükler Başkanlık Komisyonu

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği açıklamada, "Dini Özgürlükler Başkanlık Komisyonu"nun kurulacağını duyurmasının ardından bu kararnamede imzasını attı. Kararnamede, Hristiyanları hedef alan politika ve uygulamaların tespit edilip sonlandırılacağı, bunun yanı sıra düzeltici önlemlerin hayata geçirileceği ifadesi dikkat çekiyor.

Adalet Bakanı Bondi Görev Gücünün Başında

Trump, bu görev gücünün başına ise Adalet Bakanı Pam Bondi'yi atayarak, Hristiyanlık karşıtı ön yargılarla mücadele çerçevesinde yeni bir strateji geliştirilmesini amaçlıyor.

Yeni Bir İnanç Ofisi Kurulacak

Ayrıca Trump, 2016 yılındaki başkanlık kampanyasında kendisine dini danışmanlık yapan Paula White liderliğinde Beyaz Saray bünyesinde bir "inanç ofisi" kuracağını da bildirdi.

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