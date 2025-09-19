Trump'tan Ilhan Omar'a Sert Çıkış: Charlie Kirk Yorumu ve Meclis Tartışması

Trump, Charlie Kirk açıklamaları sonrası Ilhan Omar'ı hedef aldı; Omar hakkında kınama talebi Meclis oylamasıyla tek oy farkla engellendi.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 10:35
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 10:35
Başkan Trump, Omar'ı eleştirdi; Kirk saldırısı sonrası Meclis'te kınama girişimi oylamayla engellendi

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta suikasta uğrayan Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'e ilişkin açıklamaları nedeniyle Temsilciler Meclisi'nin Demokrat üyesi Ilhan Omar'a yönelik eleştirilerde bulundu.

Trump, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social'daki paylaşımında, Omar hakkında Mecliste kınama talebi olmasına karşın yapılan oylamanın lehine sonuçlandığını belirtti.

Omar'ın doğduğu ülke Somali'nin "yolsuzluk", "açlık", "terörizm" ve "korsanlık" gibi sorunlarla boğuştuğunu söyleyen Trump, Omar'ın "tüm bunlara rağmen Amerika'nın nasıl yönetileceğini anlattığını" ifade etti.

Trump paylaşımında ayrıca, "Ülkemizde öyle bir aşağılık var ki bize neyi nasıl yapacağımızı anlatıyor." dedi.

Aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk, 10 Eylül'de Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı etkinlikte uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Omar, olayın ardından katıldığı programda Kirk'ün tek amacının "medeni tartışma" ortamı oluşturmak istediği yönündeki iddiaların gerçek olmadığını savunmuştu.

Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyesi Nancy Mace, Kirk'e ilişkin yorumları nedeniyle Omar'ın kınanmasını talep etmiş; yapılan oylamada bu girişim tek oy farkıyla engellenmişti.

